В Швейцарии голосуют на нескольких референдумах, в том числе о сдувателях листьев

В Швейцарии граждане голосуют на референдумах по трем вопросам общественного интереса, один из которых, локальный в Цюрихе, касается использования коммунальными службами устройств для сдувания опавших листьев.

Об этом сообщает SwissInfo, пишет "Европейская правда".

Швейцарцы 28 сентября голосуют за введение электронного удостоверения личности – что, как ожидается, получит одобрение, а также за отмену налога на аренду для владельцев жилья.

Первые попытки ввести электронные удостоверения личности провалились. Ключевые аргументы критиков были о том, что оператором системы будет частная компания. После этого проект скорректировали так, чтобы система полностью администрировалась государственными органами.

Еще один опрос, в Цюрихе, касается устройств для сдувания опавших листьев, которые широко используют коммунальщики. В случае победы инициативы, эти устройства на бензине попадут под полный запрет, а более "экологичные" с электрическим питанием будет разрешено использовать только в месяцы интенсивного опадения листьев – октябре-декабре, кроме исключительных случаев по отдельному согласованию.

Противники их использования аргументируют, что, несмотря на экономию времени, сдуватели листьев слишком шумные, поднимают в воздух вместе с листьями пыль, бактерии и мелкодисперсные частицы, вредят окружающей среде, а еще нередко их используют для сдувания не только листьев, но и любого мусора.

Вопрос "двигался" к референдуму уже много лет. Так, в 2022 году левые силы в Цюрихе инициировали их запрет, далее исполнительная власть подготовила соответствующий проект, который прошел дебаты и правки. Референдум среди горожан должен поставить точку в этом вопросе.

Эмоциональные обсуждения вопроса несколько раз привлекали внимание СМИ всей страны и даже зарубежных – в частности, когда один из противников инициативы, представитель правых сил, размахивал посреди горсовета электрическим сдувателем листьев.

Также сообщали, что в Швейцарии снова разрешат иметь двойные фамилии после 12 лет запрета.

Напомним, в Италии референдум по вопросам гражданства провалился из-за низкой явки.