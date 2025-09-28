Росію знов не пустили до керівного органу авіаційної організації ООН

42-га Асамблея Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), спеціалізованої установи ООН, вдруге з 2022 року не підтримала обрання Росії до свого керівного органу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на Х написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За словами Сибіги, Росію не обрали до груп 1 і 2 Ради ICAO, куди країни потрапляють на основі важливої ролі у цивільній авіації або найбільшого внеску в її забезпечення.

"Це позитивний розвиток подій – держава, яка веде повномасштабну агресію, нехтує безпекою авіації та Чиказькою конвенцією (про створення ICAO – Ред.), не може визначати майбутнє світової цивільної авіації", – додав міністр.

На попередній асамблеї Міжнародної організації цивільної авіації у 2022 році за кандидатуру Росії до керівної ради віддали 80 голосів – лише на шість менше, ніж їй було потрібно.

Це стало першим випадком в історії цієї організації, коли РФ не увійшла до складу її керівного органу.

Раніше ЗМІ повідомили, що Росія хоче домогтись через Міжнародну організацію цивільної авіації пом'якшення санкцій щодо авіагалузі з огляду на те, що чинні обмеження поставили під загрозу безпеку польотів.