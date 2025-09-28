Россию снова не пустили в руководящий орган авиационной организации ООН

42-я Ассамблея Международной организации гражданской авиации (ICAO), специализированного учреждения ООН, во второй раз с 2022 года не поддержала избрание России в свой руководящий орган.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на Х написал министр иностранных дел Андрей Сибига.

По словам Сибиги, Россия не была избрана в группы 1 и 2 Совета ICAO, куда страны попадают на основе важной роли в гражданской авиации или наибольшего вклада в ее обеспечение.

"Это положительное развитие событий – государство, которое ведет полномасштабную агрессию, пренебрегает безопасностью авиации и Чикагской конвенцией (о создании ICAO – Ред.), не может определять будущее мировой гражданской авиации", – добавил министр.

На предыдущей ассамблее Международной организации гражданской авиации в 2022 году за кандидатуру России в руководящий совет отдали 80 голосов – всего на шесть меньше, чем ей было нужно.

Это стало первым случаем в истории этой организации, когда РФ не вошла в состав ее руководящего органа.

Ранее СМИ сообщили, что Россия хочет добиться через Международную организацию гражданской авиации смягчения санкций в отношении авиаотрасли, учитывая, что действующие ограничения поставили под угрозу безопасность полетов.