Словаччина чинить опір закликам Трампа швидко відмовитись від російської нафти

Словацький президент Петер Пеллегріні сказав американському візаві Дональду Трампу, що Словаччина не планує швидко відмовлятися від поставок російської нафти.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пресслужба президента Словаччини сказала в коментарі агентству Bloomberg.

Під час зустрічі з Трампом 23 вересня на полях сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку Пеллегріні сказав, що зміни Словаччини у закупівлі нафти в найближчі роки обмежаться диверсифікацією.

"Словаччина потребує трьох, чотирьох, п'яти різних джерел газу та енергії. Ми не можемо замінити залежність від Росії залежністю від Сполучених Штатів", – додав він, згідно з повідомленням його пресслужби.

Пеллегріні також сказав, що Словаччина не може достатньо диверсифікувати своїх постачальників енергії в короткий термін без технічної та логістичної підтримки.

Він описав зустріч із Трампом як конструктивну, під час якої президент США вислухав його аргументи. "Він посміхався, але сказав мені прямо: зробіть щось із цим", – додав Пеллегріні.

Дональд Трамп тисне на країни Європейського Союзу, аби вони припинили імпорт російської сировини, аргументуючи це тим, що це допоможе позбавити Росію доходів для фінансування війни проти України.

Серед держав ЄС від російської нафти залежні Словаччина та Угорщина.

У середу президент США та угорський прем’єр Орбан провели телефонну розмову після того, як глава Білого дому заявив, що буде переконувати Орбана, аби той припинив купувати російську нафту.