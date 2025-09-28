Словакия сопротивляется призывам Трампа быстро отказаться от российской нефти

Словацкий президент Петер Пеллегрини сказал американскому визави Дональду Трампу, что Словакия не планирует быстро отказываться от поставок российской нефти.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пресс-служба президента Словакии сказала в комментарии агентству Bloomberg.

Во время встречи с Трампом 23 сентября на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке Пеллегрини сказал, что изменения Словакии в закупках нефти в ближайшие годы ограничатся диверсификацией.

"Словакия нуждается в трех, четырех, пяти различных источниках газа и энергии. Мы не можем заменить зависимость от России зависимостью от Соединенных Штатов", – добавил он, согласно сообщению его пресс-службы.

Пеллегрини также сказал, что Словакия не может достаточно диверсифицировать своих поставщиков энергии в короткие сроки без технической и логистической поддержки.

Он описал встречу с Трампом как конструктивную, во время которой президент США выслушал его аргументы. "Он улыбался, но сказал мне прямо: сделайте что-нибудь с этим", – добавил Пеллегрини.

Дональд Трамп давит на страны Европейского Союза, чтобы они прекратили импорт российского сырья, аргументируя это тем, что это поможет лишить Россию доходов для финансирования войны против Украины.

Среди государств ЕС от российской нефти зависимы Словакия и Венгрия.

В среду президент США и венгерский премьер Орбан провели телефонный разговор после того, как глава Белого дома заявил, что будет убеждать Орбана, чтобы тот прекратил покупать российскую нефть.