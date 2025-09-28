У МЗС відповіли угорському посадовцю, який пропонував Україні віддати території для "миру"

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий сказав, що Україні не потрібні поради угорських посадовців про те, як обміняти території та суверенітет.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Напередодні заступник глави МЗС Угорщини Левенте Мадяр розповів про те, як після Першої світової війни Угорщина передала дві третини своєї території "заради миру".

У своєму виступі він натякнув, що Україні тепер потрібно відмовитись від п'ятої частини території, додавши, що "мир іноді буває болісним".

"Угорщина може обміняти свою землю або суверенітет, якщо захоче. Україна цього не хоче, і поради їй не потрібні", – прокоментував такі слова речник МЗС.

Нагадаємо, у п’ятницю Україна у відповідь на дії Угорщини заборонила в’їзд трьом угорським військовим високопосадовцям.

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто поставив під сумнів подальший рух України до Європейського Союзу після цього.