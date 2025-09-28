В МИД ответили венгерскому чиновнику, предложившему Украине отдать территории для "мира"

Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий сказал, что Украине не нужны советы венгерских чиновников о том, как обменять территории и суверенитет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Накануне заместитель главы МИД Венгрии Левенте Мадяр рассказал о том, как после Первой мировой войны Венгрия передала две трети своей территории "ради мира".

В своем выступлении он намекнул, что Украине теперь нужно отказаться от пятой части территории, добавив, что "мир иногда бывает болезненным".

"Венгрия может обменять свою землю или суверенитет, если захочет. Украина этого не хочет, и советы ей не нужны", – прокомментировал такие слова спикер МИД.

Напомним, в пятницу Украина в ответ на действия Венгрии запретила въезд трем венгерским военным высокопоставленным чиновникам.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто поставил под сомнение дальнейшее движение Украины в Европейский Союз после этого.