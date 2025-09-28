В Угорщині влаштували протест біля таємної дачі Орбана

Сотні демонстрантів у суботу зібралися в сільській місцевості Угорщини на заміській садибі Хатванпуста, масштабні будівельні роботи в якій ЗМІ повʼязали з премʼєром Віктором Орбаном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Хатванпуста – історична садиба на захід від Будапешта – останніми роками привертає все більшу увагу громадськості через масштабні будівельні та реконструкційні роботи.

У суботу демонстранти зібралися біля воріт комплексу, тримаючи плакати з антиурядовими гаслами та повітряними кульками у вигляді зебри – символом екзотичних тварин, яких утримують поблизу маєтку.

Фото: АР

Хоча реконструкція Хатванпусти триває вже більше п'яти років, лише нещодавно вона стала головним предметом суперечок на тлі боротьби Угорщини з постійною інфляцією, високою вартістю життя та стагнацією економіки.

Орбан заперечує звинувачення, що садиба є розкішним місцем відпочинку для нього та його оточення, і стверджує, що вона належить його батькові.

На виборах в Угорщині, запланованих на квітень 2026 року, угорський премʼєр постане перед найбільшим викликом своїй 15-річній владі.

Колишній учасник політичного кола Орбана, Петер Мадяр очолює партію, що має шанси вперше з 2010 року перемогти "Фідес" на парламентських виборах.