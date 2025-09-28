В Венгрии устроили протест у тайной дачи Орбана

Сотни демонстрантов в субботу собрались в сельской местности Венгрии на загородной усадьбе Хатванпуста, масштабные строительные работы в которой СМИ связали с премьером Виктором Орбаном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Хатванпуста – историческая усадьба к западу от Будапешта – в последние годы привлекает все большее внимание общественности из-за масштабных строительных и реконструкционных работ.

В субботу демонстранты собрались у ворот комплекса, держа плакаты с антиправительственными лозунгами и воздушными шариками в виде зебры – символом экзотических животных, которых содержат вблизи поместья.

Фото: АР

Хотя реконструкция Хатванпусты продолжается уже более пяти лет, только недавно она стала главным предметом споров на фоне борьбы Венгрии с постоянной инфляцией, высокой стоимостью жизни и стагнацией экономики.

Орбан отрицает обвинения, что усадьба является роскошным местом отдыха для него и его окружения, и утверждает, что она принадлежит его отцу.

На выборах в Венгрии, запланированных на апрель 2026 года, венгерский премьер столкнется с самым большим вызовом за 15 лет своего правления.

Бывший участник политического круга Орбана, Петер Мадяр возглавляет партию, которая имеет шансы впервые с 2010 года победить "Фидес" на парламентских выборах.