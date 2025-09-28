Польща піднімала авіацію через нічну атаку Росії проти України

Польща піднімала в повітря патрульні винищувачі через комбіновану повітряну атаку Росії по Україні в ніч проти 28 вересня.

Про це повідомили в Оперативному командуванні ЗС Польщі, пише "Європейська правда".

У зв’язку з повітряною атакою РФ проти України та активністю російської стратегічної авіації у Польщі превентивно перевели у підвищену готовність системи моніторингу повітряного простору та підняли у повітря польські й союзницькі винищувачі.

Близько 9 ранку за Києвом в Оперативному командуванні повідомили, що операція завершена і порушень повітряного простору Польщі не зафіксовано.

"Дякуємо за підтримку Повітряного командування НАТО і Королівським повітряним силам Нідерландів, чиї винищувачі сьогодні допомагали гарантувати безпеку польського повітряного простору. Також дякуємо Бундесверу за підтримку за допомогою систем Patriot, що зміцнили захист польського повітряного простору", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, 10 вересня у повітряний простір Польщі вперше вторглися від 19 до, за неофіційними даними, понад 20 апаратів. Деякі з них залетіли на майже 300 км від східного кордону.

Єдиним руйнуванням внаслідок атаки стало пошкодження приватного житлового будинку у Вириках неподалік Любліна. Інформація про те, що це могло статися через ракету з винищувача, а не збитий БпЛА, спричинила додатковий скандал.

Міністр оборони Польщі наголосив, що відповідальність за усі наслідки атаки несе Росія.

Після цього інциденту активізувалися розмови про "стіну дронів" уздовж східних кордонів ЄС, а також про можливість участі Польщі та інших сусідів у збитті повітряних цілей над територією України.