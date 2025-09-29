На телеканалі Ірану частково заблюрили очільницю МЗС Фінляндії через довжину спідниці

На іранському телеканалі заблюрили ноги очільниці МЗС Фінляндії, показуючи кадри її зустрічі з іранським главою МЗС на полях Генасамблеї ООН, що викликало чималий резонанс у Фінляндії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Iltalehti.

На полях Генеральної асамблеї ООН Валтонен мала зустріч з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі. В ефірі іранського державного телеканалу IRIB показали ці кадри та частково заблюрили очільницю МЗС Фінляндії – через те, що вона була у стандартній діловій спідниці, яка не закриває ноги на всю довжину.

З кадрів випуску схоже, що так само вчинили з усіма жінками, що зустрічалися з іранською делегацією.

Еліна Валтонен після резонансу у соцмережах зауважила, що це сумний приклад того, яким є статус жінок в Ірані.

"Я не змінюю одяг залежно від того, з ким маю зустріч. Мій підхід, зокрема – що я не піду на зустрічі, де вимагають закривати волосся чи обличчя", – сказала вона у коментарі Helsingin Sanomat.

На випадок відреагували багато користувачів соцмереж, висловлюючи підтримку Валтонен, та політичних діячів країни.

"Еліна Валтонен каже, що не коригує одяг залежно від того, з ким має зустріч, і що не погодиться закривати волосся чи обличчя. І це правильно. Саме так має працювати фінська жінка-міністр. А якщо ісламська мізогінія десь від вас цього вимагає – туди просто не потрібно йти", – заявила Рііка Пурра, лідерка правих "Справжніх фінів", яка зараз очолює МВС.

У січні 2025 року сирійська сторона через "неправильний одяг" повністю заблюрила на фото Анналену Бербок, на той час міністерку закордонних справ Німеччини.

