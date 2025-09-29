На телеканале Ирана частично заблюрили главу МИД Финляндии из-за длины юбки

На иранском телеканале заблюрили ноги главы МИД Финляндии, показывая кадры ее встречи с иранским главой МИД на полях Генассамблеи ООН, что вызвало немалый резонанс в Финляндии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Iltalehti.

На полях Генеральной ассамблеи ООН Валтонен встретилась с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. В эфире иранского государственного телеканала IRIB показали эти кадры и частично заблюрили главу МИД Финляндии – из-за того, что она была в стандартной деловой юбке, которая не закрывает ноги на всю длину.

Из кадров выпуска похоже, что так же поступили со всеми женщинами, которые встречались с иранской делегацией.

Элина Валтонен после резонанса в соцсетях отметила, что это печальный пример того, каков статус женщин в Иране.

"Я не меняю одежду в зависимости от того, с кем встречаюсь. Мой подход, в частности – что я не пойду на встречи, где требуют закрывать волосы или лицо", – сказала она в комментарии Helsingin Sanomat.

На случай отреагировали многие пользователи соцсетей, выражая поддержку Валтонен, и политических деятелей страны.

"Элина Валтонен говорит, что не корректирует одежду в зависимости от того, с кем встречается, и не согласится закрывать волосы или лицо. И это правильно. Именно так должна работать финская женщина-министр. А если исламская мизогиния где-то от вас этого требует – туда просто не нужно идти", – заявила Риика Пурра, лидер правых "Настоящих финнов", которая сейчас возглавляет МВД.

В январе 2025 года сирийская сторона из-за "неправильной одежды" полностью заблюрила на фото Анналену Бербок, в то время – министра иностранных дел Германии.

