Зеленський привітав президентку Молдови з важливою перемогою на виборах

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із президенткою Молдови Маєю Санду, привітавши її "з дуже важливою перемогою" її партії на парламентських виборах.

Про це президент розповів у Telegram, пише "Європейська правда".

"Говорив із президенткою Молдови Маєю Санду. Радий привітати Маю з дуже важливою перемогою та побажати успіху. Ці вибори показали, що російська дестабілізаційна активність програє, а Молдова в Європі – виграє", – написав Зеленський.

Він підкреслив, що російська підривна діяльність та постійні дезінформації не спрацювали на цих виборах.

"Важливо, що Молдова була ефективною в захисті від загроз разом з усіма, хто допомагав. Ми завжди підтримуємо Молдову. Будемо разом працювати й надалі. Спільно долаємо виклики та будуємо таке майбутнє, щоб в усіх сферах у наших народів була хороша перспектива – безпекова, економічна, а отже, і соціальна", – додав Зеленський.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про підтримку Молдови після волевиявлення її громадян, яке він назвав "рішучим".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що перемога проєвропейської партії влади на виборах у Молдові показала хороший урок "для всіх".

Чинна партія влади Молдови "Дія і солідарність" (PAS) після підрахунку 99,5% голосів на парламентських виборах, що пройшли в неділю, перетнула 50-відсотковий бар’єр підтримки виборців.

Це дозволяє прогнозувати для PAS близько 55 мандатів у 101-місному парламенті. Це також означає, що партія Санду отримує одноосібну більшість у новому парламенті Молдови – попри відверті зусилля Росії та проросійських сил взяти владу у свої руки.