Партія Санду отримує одноосібну більшість у новому парламенті Молдови

Голоси молдовської діаспори у Європі забезпечили чинній партії влади 52 мандати у новому парламенті та право одноосібно формувати уряд.

Наразі після підрахунку близько 95% протоколів з дільниць для голосування, партія "Дія і солідарність" (Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS) має підтримку більше 47,5% виборців, і цей показник продовжує зростати. Зараз триває підрахунок голосів діаспори, яка голосувала довше, ніж мешканці Молдови. Серед громадян Молдови у європейських державах, які ходять на вибори, є переконлива більшість виборців PAS.

У Молдові на парламентських виборах діє достатньо високий виборчий бар'єр (5% для партій, 7% для блоків), тому голоси за ці політичні сили та тих кандидатів, що не подолали бар'єр, розподіляються між партіями-переможцями. За рахунок цього розподілу PAS наразі гарантував собі отримання 52 мандатів у парламенті нового скликання. Ця кількість може зрости у разі суттєвого зростання показника партії.

У парламент Молдови обирають 101 депутата, тож PAS матиме одноосібну більшість і зможе сформувати уряд без об'єднання з іншими партіями.

Проросійський "Патріотичний блок" на чолі з експрезидентом Ігорем Додоном отримав менше 26% голосів (відсоток продовжує спадати) та, імовірно, матиме 28 мандатів.

На третьому місці – блок Альтернатива із 9 мандатами (отримав менше 8,5%). Також до парламенту проходять формально прорумунська партія, яку звинувачують у зв'язках з ФСБ, "Демократія вдома", та "Наша партія" популіста Ренато Усатого, обидві, як очікується, матимуть по 6 мандатів.

Варто також зауважити, що зараз кількість голосів, які отримав PAS, вища за суму голосів усіх інших партій, що подолали прохідний бар'єр.

Втім, остаточний розподіл мандатів має оголосити ЦВК Молдови.

Як повідомлялося, на виборах у Молдові проросійські регіони дали нижчу явку, що дозволило партії влади отримати більше.

Тим часом поліція цієї країни повідомила про затримання придністровців, що готували заворушення відразу після виборів.

