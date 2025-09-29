Зеленский поздравил президента Молдовы с важной победой на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с президентом Молдовы Майей Санду, поздравив ее "с очень важной победой" ее партии на парламентских выборах.

Об этом президент рассказал в Telegram, пишет "Европейская правда".

"Говорил с президентом Молдовы Майей Санду. Рад поздравить Майю с очень важной победой и пожелать успеха. Эти выборы показали, что российская дестабилизационная активность проигрывает, а Молдова в Европе – выигрывает", – написал Зеленский.

Он подчеркнул, что российская подрывная деятельность и постоянная дезинформация не сработали на этих выборах.

"Важно, что Молдова была эффективной в защите от угроз вместе со всеми, кто помогал. Мы всегда поддерживаем Молдову. Будем вместе работать и в дальнейшем. Совместно преодолеваем вызовы и строим такое будущее, чтобы во всех сферах у наших народов была хорошая перспектива – в области безопасности, экономики, а следовательно, и социальной", – добавил Зеленский.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о поддержке Молдовы после волеизъявления ее граждан, которое он назвал "решительным".

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что победа проевропейской партии власти на выборах в Молдове показала хороший урок "для всех".

Действующая проевропейская партия власти Молдовы "Действие и солидарность" (PAS) после подсчета 99,5% голосов на парламентских выборах, прошедших в воскресенье, пересекла 50-процентный барьер поддержки избирателей.

Это позволяет прогнозировать для PAS около 55 мандатов в 101-местном парламенте. Это также означает, что партия Санду получает единоличное большинство в новом парламенте Молдовы – несмотря на откровенные усилия России и пророссийских сил взять власть в свои руки.