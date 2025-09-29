Макрон заявив про підтримку Молдови після "рішучого вибору" молдован
Президент Франції Емманюель Макрон заявив про підтримку Молдови після волевиявлення її громадян, яке він назвав "рішучим".
Про це Макрон написав у понеділок в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".
Французький лідер наголосив, що Париж і надалі сприятиме євроінтеграційним прагненням Кишинева.
"Попри спроби втручання та тиск, вибір молдовських громадян був рішучим. Франція підтримує Молдову в її європейському проєкті та прагненні до свободи і суверенітету", – зазначив Макрон.
Чинна проєвропейська партія влади Молдови "Дія і солідарність" (PAS) після підрахунку 99,5% голосів на парламентських виборах, що пройшли в неділю, перетнула 50-відсотковий бар’єр підтримки виборців.
Це дозволяє прогнозувати для PAS близько 55 мандатів у 101-місному парламенті. Це також означає, що партія Санду отримує одноосібну більшість у новому парламенті Молдови – попри відверті зусилля Росії та проросійських сил взяти владу у свої руки.
На виборах у Молдові проросійські регіони дали нижчу явку, що дозволило партії влади отримати вищу підтримку, ніж очікувалось.
