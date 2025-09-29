Макрон заявив про підтримку Молдови після "рішучого вибору" молдован

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про підтримку Молдови після волевиявлення її громадян, яке він назвав "рішучим".

Про це Макрон написав у понеділок в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Французький лідер наголосив, що Париж і надалі сприятиме євроінтеграційним прагненням Кишинева.

"Попри спроби втручання та тиск, вибір молдовських громадян був рішучим. Франція підтримує Молдову в її європейському проєкті та прагненні до свободи і суверенітету", – зазначив Макрон.

Чинна проєвропейська партія влади Молдови "Дія і солідарність" (PAS) після підрахунку 99,5% голосів на парламентських виборах, що пройшли в неділю, перетнула 50-відсотковий бар’єр підтримки виборців.

Це дозволяє прогнозувати для PAS близько 55 мандатів у 101-місному парламенті. Це також означає, що партія Санду отримує одноосібну більшість у новому парламенті Молдови – попри відверті зусилля Росії та проросійських сил взяти владу у свої руки.

На виборах у Молдові проросійські регіони дали нижчу явку, що дозволило партії влади отримати вищу підтримку, ніж очікувалось.

Про партійний розклад у Молдові читайте у статті "Додон та ультраправі на службі Кремля".