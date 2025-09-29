Туск каже, що своїми виборами Молдова дала всім урок

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що перемога проєвропейської партії влади на виборах у Молдові показала хороший урок "для всіх".

Про це Туск написав у понеділок у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Щоб виграти ці вибори, за словами глави польського уряду, молдовському народу і президентці Маї Санду особисто знадобилася "справжня мужність".

"Ви не тільки врятували демократію і зберегли європейський курс, але й зупинили Росію в її спробах взяти під контроль весь регіон. Це хороший урок для нас усіх", – написав Туск.

Чинна партія влади Молдови "Дія і солідарність" (PAS) після підрахунку 99,5% голосів на парламентських виборах, що пройшли в неділю, перетнула 50-відсотковий бар’єр підтримки виборців.

Це дозволяє прогнозувати для PAS близько 55 мандатів у 101-місному парламенті. Це також означає, що партія Санду отримує одноосібну більшість у новому парламенті Молдови – попри відверті зусилля Росії та проросійських сил взяти владу у свої руки.

На виборах у Молдові проросійські регіони дали нижчу явку, що дозволило партії влади отримати вищу підтримку, ніж очікувалось.

Про партійний розклад у Молдові читайте у статті "Додон та ультраправі на службі Кремля".