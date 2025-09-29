Швеция анонсировала "зимний" пакет поддержки для Украины почти на 100 млн евро

Швеция объявила о выделении дополнительных почти 100 млн евро на гуманитарную поддержку Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили в пресс-службе МИД Швеции.

Новый "зимний" пакет поддержки от Швеции на 1,1 млрд крон (99,7 млн евро) предусмотрен на неотложные нужды восстановления и развития и гуманитарные нужды в связи с приближением зимы.

Он охватит такие сферы, как энергетика и жилье, здравоохранение, разминирование, поддержка ВПЛ, поддержка СМИ.

450 млн крон предусмотрены на энергетические потребности Украины – генерацию и ремонт поврежденной инфраструктуры. Средства вносятся в спецфонд энергетической поддержки Украины.

385 млн крон предоставляются на ремонт энергетической и жилищной инфраструктуру, а также поддержку функционирования государственных сервисов через программу Всемирного банка Ukraine Reconstruction Trust Fund (URTF).

На разминирование предусмотрено 100 млн крон, которые поровну распределят между проектами от Программы развития ООН и Sida.

30 млн предусмотрены на поддержку независимых СМИ (по 15 млн через Prague Center и Sida), 25 млн – на усиление правового сектора, 10 млн – на программы квалификации и переквалификации в сфере транспорта и логистики.

50 млн шведских крон будут выделены через Всемирную программу ООН на гуманитарную помощь жителям прифронтовых общин.

30 млн предоставляются на поддержку ВПЛ через Агентство ООН по делам беженцев, 25 млн через ЮНИСЕФ и 20 млн через Save the Children – на программы поддержки детей, 20 млн – на программы поддержки здоровья матерей и женщин в целом.

Дания недавно подготовила пакет военной помощи Украине на более 400 млн долларов.

Напомним, Еврокомиссия приняла предложенные Украиной поправки к плану реформ, необходимых для получения средств ЕС по программе Ukraine Facility.