В Молдове посчитали все голоса на выборах: партия власти получила 50,2%

Центральная избирательная комиссия Молдовы обработала 100% бюллетеней – это подтвердило победу правящей партии PAS.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Подсчет последних голосов ситуацию не изменил – в новый парламент проходят три партии и два блока.

Согласно данным, первое место занимает партия PAS, набрав 50,2% голосов. На втором месте – Патриотический блок социалистов, коммунистов и партии "Будущее Молдовы" с результатом 24,17%.

Также в парламент проходит блок "Альтернатива", за который проголосовали 7,96% избирателей, "Наша партия", набравшая 6,20%, и партия "Демократия дома" – 5,62%.

Остальные партии и независимые кандидаты не смогли преодолеть избирательный порог. Они набрали менее 1% голосов.

Явка на выборах составила 52%.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Молдовы Майей Санду, поздравив ее "с очень важной победой" ее партии на парламентских выборах.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о поддержке Молдовы после волеизъявления ее граждан, которое он назвал "решительным".

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что победа проевропейской партии власти на выборах в Молдове показала хороший урок "для всех".

