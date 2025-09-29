Зеленський не приїде на неформальну Раду ЄС у Данію 1 жовтня, але буде на саміті ЄПС 2 жовтня

Президент України Володимир Зеленський доєднається до неформального засідання лідерів ЄС 1 жовтня у Копенгагені по відеозв’язку, але особисто візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти (ЄПС) у Копенгагені наступного дня.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив обізнаний з підготовкою обох самітів високопосадовець ЄС на умовах анонімності.

Зеленський візьме участь у засіданні Європейської політичної спільноти у Копенгагені 2 жовтня, але не буде присутній на неформальному саміті лідерів ЄС на день раніше.

"1 жовтня президент Зеленський приєднається до початку неформальної дискусії лідерів ЄС щодо України за відеозв’язком, він не матиме можливості приїхати особисто", – повідомив співрозмовник "Європейської правди".

Він додав, що "Зеленський візьме особисто участь у 7-му саміті Європейської політичної спільноти у Копенгагені 2 жовтня".

Як повідомляла "Європейська правда", раніше президент України Володимир Зеленський висунув ідею створення спільної системи захисту від загроз із повітря, до якої могли б долучитись Польща та інші партнери України.

Також Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, у якій обговорив підготовку до саміту Європейської політичної спільноти, який відбудеться в Данії.