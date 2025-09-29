Зеленский не приедет на неформальный Совет ЕС в Данию 1 октября, но будет на саммите ЕПС 2 октября

Президент Украины Владимир Зеленский присоединится к неформальному заседанию лидеров ЕС 1 октября в Копенгагене по видеосвязи, но лично примет участие в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Копенгагене на следующий день.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил знакомый с подготовкой обоих саммитов чиновник ЕС на условиях анонимности.

Зеленский примет участие в заседании Европейского политического сообщества в Копенгагене 2 октября, но не будет присутствовать на неформальном саммите лидеров ЕС на день раньше.

"1 октября президент Зеленский присоединится к началу неформальной дискуссии лидеров ЕС по Украине по видеосвязи, он не будет иметь возможности приехать лично", – сообщил собеседник "Европейской правды".

Он добавил, что "Зеленский примет лично участие в 7-м саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене 2 октября".

Как сообщала "Европейская правда", ранее президент Украины Владимир Зеленский выдвинул идею создания совместной системы защиты от угроз с воздуха, к которой могли бы присоединиться Польша и другие партнеры Украины.

Также Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, в котором обсудил подготовку к саммиту Европейского политического сообщества, который состоится в Дании.