У ЄС стурбовані суперечливими поправками до конституції Словаччини

Європейська комісія висловила занепокоєння затвердженими минулого тижня змінами до конституції Словаччини, зокрема щодо закріплення двох статей і обмеження на усиновлення.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK, про це у понеділок сказав журналістам речник Єврокомісії.

Представник виконавчого органу Європейського Союзу нагадав, що право ЄС має перевагу над національним законодавством, включно з конституцією.

"Ми шкодуємо, що ухвалений текст (поправок до конституції Словаччини. – Ред.) не враховує заперечення, висунуті Комісією", – додав він.

Речник нагадав, що ЄС перебуває в діалозі з владою Братислави та особливо стурбований статтею, яка запроваджує перевагу словацького законодавства над правом ЄС.

Він додав, що подібні побоювання висловили також експерти Венеційської комісії, яка є консультативним органом Ради Європи з питань конституційного права.

Нагадаємо, парламент Словаччини у п’ятницю ухвалив зміни до конституції, що визначають існування лише двох статей – чоловічої та жіночої, та регулюють питання усиновлення.