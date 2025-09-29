В ЕС обеспокоены противоречивыми поправками в конституцию Словакии

Европейская комиссия выразила обеспокоенность утвержденными на прошлой неделе изменениями в конституцию Словакии, в частности относительно закрепления двух статей и ограничения на усыновление.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK, об этом в понедельник сказал журналистам представитель Еврокомиссии.

Представитель исполнительного органа Европейского Союза напомнил, что право ЕС имеет преимущество над национальным законодательством, включая конституцию.

"Мы сожалеем, что принятый текст (поправок в конституцию Словакии. – Ред.) не учитывает возражения, выдвинутые Комиссией", – добавил он.

Представитель напомнил, что ЕС находится в диалоге с властями Братиславы и особенно обеспокоен статьей, которая вводит преимущество словацкого законодательства над правом ЕС.

Он добавил, что подобные опасения высказали также эксперты Венецианской комиссии, которая является консультативным органом Совета Европы по вопросам конституционного права.

Напомним, парламент Словакии в пятницу принял изменения в конституцию, определяющие существование только двух полов – мужского и женского, и регулирующие вопросы усыновления.