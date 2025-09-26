Парламент Словаччини ухвалив зміни до конституції для захисту традиційних цінностей 

Парламент Словаччини у п’ятницю ухвалив зміни до конституції, що визначають існування лише двох статей – чоловічої та жіночої, та регулюють питання усиновлення.

Про це повідомило словацьке агентство TASR, пише "Європейська правда".

Із 99 присутніх депутатів "за" проголосували 90, проти – 7, утрималися – 2.

Ухвалені норми, зокрема, регулюють питання всиновлення дітей та освітнього процесу. За словами ініціаторів змін, метою є посилення суверенітету Словаччини у питаннях цінностей та культурно-етичної сфери.

"Посилення захисту традиційних цінностей є ключем до збереження культурної спадщини Словацької Республіки та забезпечення правової стабільності. Конституційна поправка відповідає на потребу захисту культурної спадщини, закріпленої у преамбулі конституції Словаччини, зокрема у визнанні шлюбу між чоловіком і жінкою як унікального союзу", – йдеться в ухваленій пропозиції уряду.

Зміни розширюють конституційне регулювання соціальних прав, зокрема статусу сім’ї та закріплення батьківських прав.

Вони враховують спільну ініціативу керівної коаліції, Християнсько-демократичного руху (KDH) та депутатів від Християнського союзу, ухвалену ще в червні. Відтепер у конституції з’явиться заборона сурогатного материнства та право дитини знати своїх батьків, з прямим зазначенням, що мати – це жінка, а батько – чоловік.

Зміни також визначають стать на основі біологічних критеріїв і посилюють батьківські права в межах шкільної системи.

Саме напередодні запланованого голосування Венеційська комісія опублікувала критичну оцінку поправок, зокрема щодо обмежень на усиновлення та закріплення існування двох статей.