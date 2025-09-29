Премʼєра Франції запідозрили у брехні про магістерський диплом

Обʼєднання французьких освітян подало скаргу на премʼєр-міністра Себастьєна Лекорню через, за їхніми словами, неправдиве твердження про його ступінь магістра з публічного права.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTL.

Національна профспілка державних службовців національної освіти Франції (Snapen) подала скаргу проти Лекорню, звинувачуючи його в тому, що він використовує ступінь магістра публічного права, не закінчивши другий курс навчання.

Скарга була направлена до комісії з розгляду звернень Суду Республіки – єдиного у Франції суду, уповноваженого розглядати скарги проти державних службовців.

Їй передувала публікація французького видання Mediapart, де стверджувалось, що новий премʼєр Франції насправді не закінчив два повні роки магістратури, хоча з 2016 року його офіційно представляли як власника ступеня магістра.

Сам Лекорню пообіцяв у відповідь подати на профіспілку до суду "за наклеп" та висловив обурення щодо "штучної полеміки", через яку він "відчув певну форму соціальної зневаги".

На своєму офіційному сайті премʼєра Франції нині просто вказано, що він здобув "вищу освіту в галузі права в Університеті Пантеон-Ассас" у Парижі.

Нагадаємо, Себастьєн Лекорню був призначений премʼєром Франції 9 вересня після того, як його попередника Франсуа Байру усунули через радикальний план економії коштів на суму 44 млрд євро для зменшення боргу Франції.

Більшість французів не вірять, що Лекорню вдасться вирішити проблему, з якою не впорався його попередник – знайти компроміс із фракціями у парламенті, щоб затвердити бюджет і не отримати вотуму недовіри.

