Більшість німців не бачать політичної користі від заміни Мерца

Більшість німців не вважають, що блок ХДС/ХСС показав би кращі результати в опитуваннях громадської думки, якби канцлера Фрідріха Мерца замінив хтось інший.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані опитування від Forsa для телеканалу RTL і журналу Stern, його дані наводить dpa.

Дані опитування показують, що 53% респондентів не вважають, що блок ХДС/ХСС отримав би більше підтримки за іншого канцлера.

Близько 41% заявили, що, на їхню думку, альянсу пішла б на користь зміна керівництва.

Навіть серед прихильників ХДС/ХСС 42% заявили, що у консерваторів будуть кращі перспективи з іншим канцлером з їхніх лав, тоді як 56% не погодилися з цим.

Опитування 1008 осіб було проведено 28 і 29 травня.

Раніше видання Bild і Stern повідомили, що в Християнсько-демократичному союзі (ХДС) обговорюють можливу заміну Мерца до закінчення терміну його повноважень.

Водночас в оточенні Мерца заперечили такі повідомлення.

Чутки про можливу відставку канцлера з’явились на тлі повідомлень про те, що популярність Фрідріха Мерца впала до історичного мінімуму.

Тим часом ультраправа "АдН" продемонструвала рекордно високий рівень підтримки в опитуваннях і збільшила відрив від керівного блоку ХДС/ХСС.