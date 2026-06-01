Президент Угорщини не подав у відставку попри вимогу уряду Мадяра

Президент Угорщини Тамаш Шуйок остаточно відмовився йти з посади після того, як у неділю минув кінцевий термін, встановлений новим урядом щодо його добровільної відставки.

Як пише "Європейська правда", про це Шуйок заявив у відеозверненні, опублікованому 31 травня, уривки з якого цитує Telex.

У відеозверненні Шуйок заявив, що не піде у відставку зі своєї посади, а чекатиме на позицію Венеційської комісії.

Водночас він підтвердив, що прагне продовжувати співпрацю з урядом та допомагати у розробці законодавства, необхідного для розблокування заморожених коштів ЄС.

За словами посадовця, після парламентських виборів виникла чітка політична вимога переосмислити інститут президентства, і уряд має на це право. Однак глава держави повинен виконувати свої обов'язки відповідно до чинної конституції, а правила його обрання "суттєво не змінилися з 1990 року", пояснив Шуйок.

Він наголосив, що заяви прем'єр-міністра "сформулювали односторонні вимоги та вказівки у незвичному для державних органів стилі" щодо нього, "включаючи заклик піти у відставку". А це, на думку Шуйока, є серйозною суперечливістю та негативно впливає на конституційні повноваження та функціонування президентського інституту республіки.

Прем'єр-міністр Петер Мадяр відповів на відеозвернення президента, розкритикувавши його позицію.

"Тамаш Шуйок ніколи не захищав потерпілих, не захищав тих, на кого напали, і не захищав верховенство права. Навіть у День захисту дітей він захищає лише свою місячну зарплату в 6,3 мільйона. Замість того щоб просити вибачення", – написав він.

Нагадаємо, 13 травня Мадяр заявив, що новий уряд дає час Шуйоку до кінця травня для того, щоб добровільно піти з посади, а в іншому разі допускає його усунення через поправки до основного закону. 18 травня Мадяр повторив свою вимогу.

Після цього Шуйок заявив, що не піде з посади.