NYT: США таємно допомогли 70 суднам пройти через Ормузьку протоку

Протягом останніх тижнів американські збройні сили допомагали координувати проходження десятків торгових суден через Ормузьку протоку, хоча пересування цим водним шляхом залишається ризикованим через дії Ірану.

Про це стало відомо виданню The New York Times від неназваних американських посадовців, повідомляє "Європейська правда".

За словами одного зі співрозмовників видання, Центральне командування США за останні три тижні супроводжувало близько 70 комерційних суден через протоку, що прямували до Перської затоки та з неї.

Американські посадовці додали, що більшість суден вимкнули свої транспондери, щоб уникнути виявлення під час проходження вузької водної артерії.

Джерела не сказали, які саме судна проходили і яким маршрутом вони рухалися, але одне з них зазначило, що принаймні один маршрут не проходив поблизу іранського узбережжя.

Судна, що проходять поблизу Ірану без отримання дозволу від іранської сторони, наражаються на загрозу майже неминучого нападу іранських дронів або ракет, заявили американські посадовці.

Аналітики зазначають, що судна, які проходять під наглядом США, судячи з усього, дотримуються маршрутів, що пролягають ближче до Оману.

До американо-ізраїльських атак на Іран наприкінці лютого через протоку щодня проходило значно більше, ніж 100 комерційних суден. Тож проходження, координовані США – в середньому три на день протягом трьох тижнів – не є значним відновленням судноплавства, йдеться у публікації.

Судна, що проходять під наглядом США, все ще ризикують зазнати нападу з боку Ірану.

Водночас посадовці США стверджують, що іранська загроза перебільшена, і намагаються проконсультувати судна, які бажають пройти, щодо безпечного проходження на інший бік протоки.

Хоча про цю допомогу відомо в колах судноплавства, американські посадовці визнають, що вони не розголошували її широко, щоб уникнути атак Ірану на судна, які проходять під американським контролем.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив 28 травня, що Сполучені Штати та Іран дуже близькі до укладення меморандуму про взаєморозуміння, але американський президент ще не схвалив документ.

Вихідними неофіційно стало відомо, що Трамп захотів внести зміни у нього.