Премьера Франции заподозрили во лжи о магистерском дипломе

Объединение французских педагогов подало жалобу на премьер-министра Себастьяна Лекорню из-за, по их словам, ложного утверждения о его степени магистра публичного права.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTL.

Национальный профсоюз государственных служащих национального образования Франции (Snapen) подал жалобу против Лекорню, обвиняя его в том, что он использует степень магистра публичного права, не закончив второй курс обучения.

Жалоба была направлена в комиссию по рассмотрению обращений Суда Республики – единственного во Франции суда, уполномоченного рассматривать жалобы против государственных служащих.

Ей предшествовала публикация французского издания Mediapart, где утверждалось, что новый премьер Франции на самом деле не закончил два полных года магистратуры, хотя с 2016 года его официально представляли как обладателя степени магистра.

Сам Лекорню пообещал в ответ подать на профсоюз в суд "за клевету" и выразил возмущение "искусственной полемикой", из-за которой он "почувствовал некую форму социального пренебрежения".

На своем официальном сайте премьера Франции сейчас просто указано, что он получил "высшее образование в области права в Университете Пантеон-Ассас" в Париже.

Напомним, Себастьен Лекорню был назначен премьером Франции 9 сентября после того, как его предшественник Франсуа Байру был отстранен из-за радикального плана экономии средств на сумму 44 млрд евро для уменьшения долга Франции.

Большинство французов не верят, что Лекорню удастся решить проблему, с которой не справился его предшественник – найти компромисс с фракциями в парламенте, чтобы утвердить бюджет и не получить вотум недоверия.

