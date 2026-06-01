Прем'єр-міністерку України очікують у Латвії
Новини — Понеділок, 1 червня 2026, 08:51 —
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко 1-2 червня перебуватиме з візитом у Латвії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
Як поінформували у латвійській Державній канцелярії, в рамках візиту Свириденко зустрінеться з прем'єр-міністром Андрісом Кулбергсом за участю делегацій.
Після зустрічі заплановано спільну пресконференцію.
У вівторок, 2 червня, Свириденко зустрінеться зі спікеркою Сейму Дайгою Мієрінею та з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.
Також повідомляли, що Свириденко відвідає Литву, де відбудеться спільне засідання урядів обох країн.
Наприкінці квітня Свириденко зустрічалась із польським прем’єром Дональдом Туском у місті Жешув.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Реклама: