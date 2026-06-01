Прем'єр-міністерку України очікують у Латвії

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко 1-2 червня перебуватиме з візитом у Латвії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Як поінформували у латвійській Державній канцелярії, в рамках візиту Свириденко зустрінеться з прем'єр-міністром Андрісом Кулбергсом за участю делегацій.

Після зустрічі заплановано спільну пресконференцію.

У вівторок, 2 червня, Свириденко зустрінеться зі спікеркою Сейму Дайгою Мієрінею та з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

Також повідомляли, що Свириденко відвідає Литву, де відбудеться спільне засідання урядів обох країн.

Наприкінці квітня Свириденко зустрічалась із польським прем’єром Дональдом Туском у місті Жешув.