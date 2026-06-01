Кіпр хоче довгострокових гарантій від Британії щодо використання її баз на острові 

Кіпр прагне отримати гарантії від Великої Британії для того, щоб її військові бази на острові не використовувалися для ведення військових операцій на Близькому Сході, зокрема в Ірані, навіть після зміни уряду.

Про це британські та кіпрські посадовці заявили виданню Politico, пише "Європейська правда".

Найбільші побоювання у Нікосії викликає можливий прихід до влади у Британії ультраправої партії Reform UK Найджела Фараджа, яка потенційно може дозволити Сполученим Штатам користуватися авіабазами для підтримки військових операції на Близькому Сході.

Кіпр планує порушити це питання після закінчення війни в Ірані, повідомив один з кіпрських дипломатів.

Він заявив, що Нікосія вітає початкове рішення британського прем’єра Кіра Стармера щодо баз. У березні він відмовився дозволити Сполученим Штатам використовувати військові бази на Кіпрі для наступальних авіаударів по Ірану, але пізніше дозволив їх використання для "конкретної та обмеженої оборонної мети" – запобігання іранським атакам.

Тепер острівна країна хоче конкретних гарантій, щоб майбутні уряди, такі як уряд на чолі з Фараджем – союзником Трампа, який раніше підтримував військові удари США в Ірані, а потім поставив під сумнів подальшу участь у конфлікті, – не змогли односторонньо використовувати бази для військових дій.

Джерела не надали подробиць про те, як така ініціатива працюватиме на практиці.

Кіпр здобув незалежність від Великої Британії в 1960 році, але Лондон наполіг на тому, щоб військові бази в Акротирі та Декелії залишалися британською суверенною територією.

Ці бази роками залишаються болючим питанням у відносинах між Лондоном та Нікосією. Занепокоєння Кіпру посилилося після того, як іранський безпілотник вдарив по авіабазі Акротирі 2 березня, після початку американсько-ізраїльської кампанії проти Ірану.

Нікосія розкритикувала те, що вона вважала поганою комунікацією з боку Лондона щодо інциденту, зокрема щодо того, чи брала база участь в оборонних операціях, пов'язаних з конфліктом в Ірані, а також відсутність завчасного попередження для місцевих жителів.

Після цього президент Кіпру Нікос Христодулідес назвав військові бази Британії на острові "колоніальним наслідком" та закликав до дискусії з Лондоном щодо їхнього майбутнього.