Білий дім: Ізраїль пообіцяв більше не нападати на Катар

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у телефонній розмові з катарським візаві висловив жаль через удар по столиці Катару на початку вересня та пообіцяв не повторювати таких дій у майбутньому.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на CNN, про це повідомили у Білому домі на тлі зустрічі Нетаньягу та Дональда Трампа.

Зазначається, що у розмові з премʼєром Катару шейхом Мохаммедом бін Абдулрахманом бін Джасім Аль-Тані Нетаньягу "висловив глибоке співчуття" у звʼязку з тим, що в результаті ізраїльського удару в Катарі на початку вересня загинув катарський військовослужбовець.

Нетаньяху також висловив жаль через те, що Ізраїль "порушив суверенітет Катару, і запевнив, що Ізраїль більше не буде здійснювати таких атак у майбутньому".

Сторони також домовилися створити механізм для "посилення координації, поліпшення комунікації, вирішення взаємних претензій та посилення колективних зусиль для запобігання загрозам", зазначив Білий дім.

Телефонна розмова, яка відбулася під час зустрічі Нетаньягу і Трампа, є важливим кроком, оскільки президент США прагне досягти вирішення конфлікту в Газі. Катар виступав посередником у переговорах з ХАМАС.

Армія Ізраїлю 9 вересня завдала удару по керівництву палестинського угруповання ХАМАС на території столиці Катару – Досі. За даними ЗМІ, серед жертв був головний переговірник ХАМАС Халіль Аль-Хайя.

У США офіційно заявляли, що дізнались про удар уже тоді, коли ізраїльські літаки вилетіли для пуску ракет по Досі, але джерела ЗМІ стверджують, що Нетаньягу попереджав Трампа про ці плани заздалегідь.