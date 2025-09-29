Укр Рус Eng

Белый дом: Израиль пообещал больше не нападать на Катар

Новости — Понедельник, 29 сентября 2025, 21:28 — Олег Павлюк

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с катарским визави выразил сожаление по поводу удара по столице Катара в начале сентября и пообещал не повторять таких действий в будущем.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом сообщили в Белом доме на фоне встречи Нетаньяху и Дональда Трампа.

Отмечается, что в разговоре с премьером Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом бин Джасимом Аль-Тани Нетаньяху "выразил глубокое соболезнование" в связи с тем, что в результате израильского удара в Катаре в начале сентября погиб катарский военнослужащий.

Нетаньяху также выразил сожаление по поводу того, что Израиль "нарушил суверенитет Катара, и заверил, что Израиль больше не будет осуществлять таких атак в будущем".

Стороны также договорились создать механизм для "усиления координации, улучшения коммуникации, решения взаимных претензий и усиления коллективных усилий для предотвращения угроз", отметил Белый дом.

Телефонный разговор, который состоялся во время встречи Нетаньяху и Трампа, является важным шагом, поскольку президент США стремится достичь разрешения конфликта в Газе. Катар выступал посредником в переговорах с ХАМАС.

Армия Израиля 9 сентября нанесла удар по руководству палестинской группировки ХАМАС на территории столицы Катара – Дохи. По данным СМИ, среди жертв был главный переговорщик ХАМАС Халиль Аль-Хайя.

В США официально заявляли, что узнали о ударе уже тогда, когда израильские самолеты вылетели для запуска ракет по Дохе, но источники СМИ утверждают, что Нетаньяху предупреждал Трампа об этих планах заранее.

