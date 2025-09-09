У США кажуть, що попередили Катар про удар Ізраїлю по ватажках ХАМАС

Речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала, що президент США Дональд Трамп висловив стурбованість після удару Ізраїлю по керівництву ХАМАС у столиці Катару Досі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами Левітт, у вівторок вранці американські військові поінформували адміністрацію Трампа про те, що Ізраїль збирається завдати удару по Катару.

"Односторонні бомбардування Катару – суверенної держави і близького союзника Сполучених Штатів, який дуже наполегливо працює, сміливо ризикуючи разом з нами, щоб домогтися миру, – не сприяють досягненню цілей Ізраїлю чи Америки", – сказала вона.

Водночас речниця Білого дому додала, що "ліквідація ХАМАС, який наживається на стражданнях жителів Гази, є гідною метою".

"Президент Трамп негайно доручив спеціальному посланнику Віткоффу поінформувати катарську сторону про майбутній удар, що той і зробив", – розповіла Левітт.

За її словами, після удару Трамп поговорив як з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, так і з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль-Тані та запевнив його, що "таке більше не повториться на їхній території".

Сполучені Штати вважають Катар надійним союзником у Перській затоці і покладаються на катарців як посередників у переговорах, спрямованих на досягнення перемир'я у війні в Газі.

Армія Ізраїлю 9 вересня завдала удару по керівництву палестинського угруповання ХАМАС на території столиці Катару – Досі. За даними ЗМІ, серед жертв був головний переговірник ХАМАС Халіль Аль-Хайя.

Дії Ізраїлю вже засудили лідери Франції та Великої Британії.

Удар відбувся незабаром після того, як президент США Дональд Трамп зробив "останнє попередження" для ХАМАС, закликавши палестинське бойове угруповання прийняти угоду про звільнення заручників з Гази.