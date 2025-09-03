Прем'єр Іспанії заявив про "подвійні стандарти" Заходу щодо війн в Україні і Газі

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес вважає, що "подвійні стандарти" Європи і Заходу щодо війн в Україні і Газі можуть підірвати їхній авторитет.

Про це очільник уряду Іспанії заявив в інтерв’ю The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Санчес охарактеризував реакцію Заходу на військову операцію Ізраїлю в Газі як один з найпохмуріших епізодів у міжнародних відносинах XXI століття.

За словами іспанського прем’єра, він задоволений тим, що інші європейські країни наслідують приклад Іспанії у визнанні Палестинської держави, але визнав, що реакція Європи була недостатньою.

"Це провал. Безумовно. Реальність така, що в Європейському Союзі є країни, які розділилися в питанні про те, як впливати на Ізраїль. Але, на мій погляд, це неприпустимо, і ми не зможемо протриматися довше, якщо хочемо зміцнити свій авторитет в інших кризових ситуаціях, таких як та, з якою ми зіткнулися в Україні", – сказав Санчес.

Водночас він визнав, що першопричини цих воєн "абсолютно різні".

"Але зрештою, світ дивиться на ЄС і західне суспільство і запитує: "Чому ви застосовуєте подвійні стандарти, коли йдеться про Україну і коли йдеться про Газу?", – додав іспанський прем’єр.

Санчес розповів, що тисне на Європу, щоб вона вжила рішучіших заходів, зокрема, застосувала фінансові санкції до Ізраїлю.

"В рамках ЄС ми досі виступали за призупинення стратегічного партнерства ЄС з Ізраїлем", – зауважив він.

Нагадаємо, в останні місяці у ЄС загострилася критика на адресу Ізраїлю через гуманітарну катастрофу у секторі Гази та подальші плани ізраїльської влади. На тлі цього зросли заклики до визнання Палестини державою та санкцій проти Ізраїлю, але єдності у цих питаннях немає.

