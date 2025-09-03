Премьер Испании заявил о "двойных стандартах" Запада в отношении войн в Украине и Газе

Премьер-министр Испании Педро Санчес считает, что "двойные стандарты" Европы и Запада в отношении войн в Украине и Газе могут подорвать их авторитет.

Об этом глава правительства Испании заявил в интервью The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Санчес охарактеризовал реакцию Запада на военную операцию Израиля в Газе как один из самых мрачных эпизодов в международных отношениях XXI века.

По словам испанского премьера, он доволен тем, что другие европейские страны следуют примеру Испании в признании Палестинского государства, но признал, что реакция Европы была недостаточной.

"Это провал. Безусловно. Реальность такова, что в Европейском Союзе есть страны, которые разделились в вопросе о том, как влиять на Израиль. Но, на мой взгляд, это недопустимо, и мы не сможем продержаться дольше, если хотим укрепить свой авторитет в других кризисных ситуациях, таких как та, с которой мы столкнулись в Украине", – сказал Санчес.

В то же время он признал, что первопричины этих войн "совершенно разные".

"Но в конце концов, мир смотрит на ЕС и западное общество и спрашивает: "Почему вы применяете двойные стандарты, когда речь идет об Украине и когда речь идет о Газе?", – добавил испанский премьер.

Санчес рассказал, что давит на Европу, чтобы она приняла более решительные меры, в частности, применила финансовые санкции к Израилю.

"В рамках ЕС мы до сих пор выступали за приостановку стратегического партнерства ЕС с Израилем", – отметил он.

Напомним, в последние месяцы в ЕС обострилась критика в адрес Израиля из-за гуманитарной катастрофы в секторе Газа и дальнейших планов израильских властей. На этом фоне усилились призывы к признанию Палестины государством и санкциям против Израиля, но единства в этих вопросах нет.

