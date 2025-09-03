Прем'єр Франції готовий розглянути альтернативи своїм пропозиціям для скорочення видатків

Прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру, якому загрожує відставка через спротив парламенту запропонованим рішенням, готовий розглянути альтернативні пропозиції для скорочення державних видатків.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це Байру сказав у телеефірі.

У коментарях за 5 днів до очікуваного голосування у Національних зборах щодо довіри його уряду Байру заявив, що готовий розглянути альтернативи запропонованим ним заходам для економії, серед яких – скасування двох святкових вихідних.

Він підкреслив, що дії у цьому напрямку є критично необхідними, тому що Франція "у ситуації надзвичайного послаблення" через зростаючий державний борг.

"Я не кричу "вовки!", я кажу цілком конкретні речі", – сказав Байру та наголосив, що теперішній борг "знекровлює країну".

Він також запевнив, що не має програшного настрою та вірить у можливість залишитися на посаді після 8 вересня.

Нагадаємо, Франсуа Байру на тлі необхідності затверджувати заходи для скорочення держборгу "через голову парламенту" вирішив сам винести на розгляд питання про довіру до уряду. До цього часу уряд Байру вже пережив серію вотумів недовіри, які не зібрали достатньо голосів, але цього разу його шанси втриматися на посаді вважають незначними.

На перемовинах з ультраправими підтвердилося, що вони не готові підтримати Байру у цьому голосуванні.

Якщо Байру буде змушений піти у відставку, президент Франції Емманюель Макрон може обрати нового прем'єра та знову сформувати нестабільний уряд меншості, або розпустити парламент і провести вибори.

У партії Ле Пен вже мріють про абсолютну більшість у разі дострокових виборів.

Детальніше на цю тему у статті: "Самогубство" прем’єра: заради чого уряд Франції піде у відставку і які наслідки це матиме.