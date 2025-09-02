"Дива не сталося": прем'єр Франції не переконав ультраправих голосувати за вотум довіри

Прем’єр-міністру Франції Франсуа Байру на зустрічі з ультраправою партією "Національне об’єднання" не вдалось переконати політсилу проголосувати за вотум довіри його уряду 8 вересня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив лідер "Нацоб’єднання" Жордан Барделла, якого цитує Politico.

Після того, як він разом з неформальною лідеркою ультраправих Марін Ле Пен зустрілися з Байру, Барделла заявив: "Дива не сталося, сьогоднішня зустріч не змінить позицію "Національного об'єднання".

Барделла зазначив, що Байру перетнув деякі червоні лінії його партії, запропонувавши непопулярне скорочення бюджету на 43,8 млрд євро, яке стане основним питанням голосування про довіру в понеділок.

Ультраправі вважають, що Байру не приділив достатньої уваги витратам, пов'язаним з імміграцією та членством в Європейському Союзі.

"Якщо питання полягає в тому, чи довіряємо ми цьому уряду, то відповідь – ні, не довіряємо", – сказала Ле Пен.

За її словами, Байру вже знає, що його уряд приречений.

"Він вирішив натиснути кнопку виходу, а потім провести консультації. Якби він дійсно хотів серйозно поговорити, то почав би переговори ще в липні", – додала Ле Пен.

Цього тижня Байру проводить переговори з партіями з усього політичного спектра з метою пошуку спільної мови.

Після того, як минулого тижня прем'єр-міністр оприлюднив свої плани провести голосування щодо вотуму довіри, політична опозиція Франції швидко заявила, що проголосує за відставку його уряду меншості, залишивши йому мало надії на політичне виживання.

Якщо Байру буде змушений піти у відставку, президент Франції Емманюель Макрон може обрати нового прем'єра або вирішити розпустити парламент і провести вибори.

Детальніше на цю тему у статті: "Самогубство" прем’єра: заради чого уряд Франції піде у відставку і які наслідки це матиме.