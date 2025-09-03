Премьер Франции готов рассмотреть альтернативы своим предложениям для сокращения расходов

Премьер-министр Франции Франсуа Байру, которому грозит отставка из-за сопротивления парламента предложенным решением, готов рассмотреть альтернативные предложения для сокращения государственных расходов.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом Байру сказал в телеэфире.

В комментариях за пять дней до ожидаемого голосования в Национальном собрании о доверии его правительству Байру заявил, что готов рассмотреть альтернативы предложенным им мерам для экономии, среди которых – отмена двух праздничных выходных.

Он подчеркнул, что действия в этом направлении являются критически необходимыми, потому что Франция "в ситуации чрезвычайного ослабления" из-за растущего государственного долга.

"Я не кричу "волки!", я говорю вполне конкретные вещи", – сказал Байру и подчеркнул, что нынешний долг "обескровливает страну".

Он также заверил, что не имеет проигрышного настроения и верит в возможность остаться в должности после 8 сентября.

Напомним, Франсуа Байру на фоне необходимости утверждать меры для сокращения госдолга "через главу парламента" решил сам вынести на рассмотрение вопрос о доверии к правительству. К этому времени правительство Байру уже пережило серию вотумов недоверия, которые не собрали достаточно голосов, но на этот раз его шансы удержаться на посту считают незначительными.

На переговорах с ультраправыми подтвердилось, что они не готовы поддержать Байру в этом голосовании.

Если Байру будет вынужден уйти в отставку, президент Франции Эмманюэль Макрон может выбрать нового премьера и снова сформировать нестабильное правительство меньшинства, или распустить парламент и провести выборы.

В партии Ле Пен уже мечтают об абсолютном большинстве в случае досрочных выборов.

Подробнее на эту тему в статье: "Самоубийство" премьера: ради чего правительство Франции уйдет в отставку и какие последствия это будет иметь.