У партії Ле Пен вже мріють про абсолютну більшість у разі дострокових виборів

У керівництві французької правопопулістської партії "Національне об’єднання" допускають, що можуть здобути навіть абсолютну більшість у новому парламенті у разі дострокових виборів – сценарію, що може запуститися вже наступного тижня, якщо вотум довіри уряду провалиться.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Віцепрезидент "Нацоб’єднання" Себастьєн Шеню в ефірі BFMTV заявив, що їхня політсила готова до можливих дострокових виборів і вже має попередньо визначених кандидатів на всіх округах.

"Зараз французи хочуть стабільності, а ми і є гарантами стабільності", – заявив він.

Політик висловив впевненість, що "Нацоб’єднання" може отримати у новому скликанні парламенту абсолютну більшість на тлі просідання рейтингів більш центристських партій.

Також Шеню виключив можливість номінування на прем’єрську посаду Марін Ле Пен – з огляду на обвинувальний вирок, який вона оскаржує, і сказав, що кандидатом на прем’єра від партії буде Жордан Барделла.

Нагадаємо, у Франції знову загострилася політична криза після рішення чинного прем’єра Франсуа Байру винести на розгляд парламенту питання про довіру уряду – на тлі необхідності ухвалювати непопулярні рішення про скорочення видатків.

На відміну від попередніх разів, прогнозують, що цього разу уряд не втримається, і прем’єр визнає ці ризики.

Якщо Байру буде змушений піти у відставку, президент Франції Емманюель Макрон може обрати нового прем'єра та знову сформувати нестабільний уряд меншості, або розпустити парламент і провести вибори.

