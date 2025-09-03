Німеччина сподівається на швидке укладання угоди про вільну торгівлю ЄС із Індією

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль висловив надію, що угода про вільну торгівлю між Європейським Союзом та Індією може бути укладена вже восени цього року.

Його слова цитує Bloomberg, передає "Європейська правда".

Як зазначається, Європейський Союз розпочав офіційні переговори про угоду з урядом в Нью-Делі майже 20 років тому, але прогрес був уповільнений через глибокі розбіжності в таких сферах, як сільське господарство та доступ до ринку.

"Німеччина рішуче підтримує швидке укладення торговельної угоди між ЄС та Індією. Якщо ми захочемо, ми можемо укласти цю угоду до осені, а потім швидко розпочати процес ратифікації", – заявив Вадефуль журналістам у середу після переговорів у Нью-Делі зі своїм індійським колегою.

Також він заявив, що "якщо інші встановлюють бар'єри для торгівлі, ми повинні реагувати зниженням цих бар'єрів і перешкод".

Глава МЗС Індії, своєю чергою, заявив, що поділяє "бажання і оптимізм" Вадефуля щодо угоди, яка, за його словами, набула "більшої терміновості" з огляду на поточну ситуацію в міжнародній торгівлі.

Варто зауважити, що нещодавно американський президент Дональд Трамп вдарив тарифами по Індії. Нові тарифи США – найвищі в Азії – стосуються понад 55% товарів, що надходять до США, найбільшого ринку збуту Індії.

Трамп критикує Індію за купівлю російської нафти, кажучи, що вона фінансує війну глави Кремля Владіміра Путіна проти України.

Нью-Делі захищає свої зв’язки з Москвою та називає дії США "несправедливими, невиправданими та необґрунтованими".