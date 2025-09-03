Германия надеется на заключение соглашения о свободной торговле между ЕС и Индией

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль выразил надежду, что соглашение о свободной торговле между Европейским Союзом и Индией может быть заключено уже осенью этого года.

Его слова цитирует Bloomberg, передает "Европейская правда".

Как отмечается, Европейский Союз начал официальные переговоры о соглашении с правительством в Нью-Дели почти 20 лет назад, но прогресс был замедлен из-за глубоких разногласий в таких сферах, как сельское хозяйство и доступ к рынку.

"Германия решительно поддерживает скорейшее заключение торгового соглашения между ЕС и Индией. Если мы захотим, мы можем заключить это соглашение до осени, а затем быстро начать процесс ратификации", – заявил Вадефуль журналистам в среду после переговоров в Нью-Дели со своим индийским коллегой.

Также он заявил, что "если другие устанавливают барьеры для торговли, мы должны реагировать снижением этих барьеров и препятствий".

Глава МИД Индии, в свою очередь, заявил, что разделяет "желание и оптимизм" Вадефуля в отношении соглашения, которое, по его словам, приобрело "большую срочность" ввиду текущей ситуации в международной торговле.

Стоит заметить, что недавно американский президент Дональд Трамп ударил тарифами по Индии. Новые тарифы США – самые высокие в Азии – касаются более 55% товаров, поступающих в США, крупнейший рынок сбыта Индии.

Трамп критикует Индию за покупку российской нефти, говоря, что она финансирует войну главы Кремля Владимира Путина против Украины.

Нью-Дели защищает свои связи с Москвой и называет действия США "несправедливыми, неоправданными и необоснованными".