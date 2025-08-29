Виробництво української зброї у Данії почнуть запускати вже ближчими тижнями

Данія у найближчі тижні запросить до запуску виробництва на своїй території першу компанію українського оборонно-промислового комплексу, а до кінця 2025 року таких стане ще більше.

Як повідомляє кореспондентка "Європейської правди", про це сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Поульсен зазначив, що ідею з розміщенням українського оборонного виробництва на данській території, яку умовно називають "данською моделлю 2.0", почнуть реалізовувати найближчими тижнями.

"Сподіваюся, за кілька тижнів ми запросимо першу оборонну компанію з України для запуску виробництва тут, у Данії, у безпечних умовах. Я також очікую, що таких українських компаній стане більше пізніше цього року", – сказав міністр оборони Данії.

Також він схвально прокоментував результати "данської моделі-1" – з фінансуванням виробництва зброї для України українським ОПК – та зазначив, що внесок Данії цього року складе орієнтовно 1,4 млрд євро.

На початку липня міністр прогнозував, що реалізація ідеї з виробництвом української зброї на території Данії почнеться восени. Угоду про це підписали на полях саміту НАТО 24 червня.