Производитель ракет "Фламинго" будет выпускать твердое ракетное топливо в Дании

Украинский производитель оружия начнет изготовление твердого ракетного топлива в Дании.

Об этом сообщило в среду датское правительство, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Украинская компания Fire Point является производителем крылатых ракет большой дальности Flamingo – именно она начнет производство топлива для ракет большой дальности в Дании.

Как отмечается, производство топлива будет расположено вблизи датской авиабазы Скидструп, где базируется флот истребителей F-16 этой страны.

По данным DR, старт производства запланирован на 1 декабря 2025 года. Это станет первым известным случаем размещения украинского оборонного предприятия на территории королевства.

"Это помощь Украине в ее борьбе за безопасность, собственную независимость и, что не менее важно, возможность жить в мире", – заявил журналистам министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

В конце августа писали, что Дания в ближайшие недели пригласит к запуску производства на своей территории первую компанию украинского оборонно-промышленного комплекса, а до конца 2025 года таких станет еще больше.

В начале июля Поульсен прогнозировал, что реализация идеи с производством украинского оружия на территории Дании начнется осенью. Соглашение об этом подписали на полях саммита НАТО 24 июня.