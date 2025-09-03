Зеленський закликає до посилення ППО: Путін хоче вбивати там, куди не дістають його війська

Президент Володимир Зеленський закликав до посилення української протиповітряної оборони напередодні зими і висловив сподівання на участь нордично-балтійських країн у забезпеченні додаткової системи Patriot.

Про це він сказав на пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені, повідомляє "Європейська правда".

"Ми говорили про посилення протиповітряної оборони України, адже це рятує життя, і разом з партнерами з нордичних країн, країн Балтії ми маємо забезпечити додаткову систему і забезпечити захист напередодні зими", – сказав Зеленський

"Путін сподівається, що зима вбиватиме наших людей там, куди не дотягуються його війська", – додав він, згадавши також про те, що останні атаки РФ спрямовані також на енергетичну інфраструктуру України.

Він також висловив сподівання на США у цій сфері.

"Системи Patriot є лише у США, нам потрібна ця підтримка. Звісно, вони є і у Європі, але в основному йдеться про США", – зазначив він.

"Ми говорили про десять систем, говорили з виробниками. США це підтримали Але це повільний процес", – додав Зеленський.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО у форматі Політичного комітету, скликаному на запит української сторони у зв’язку із нещодавніми масованими російськими обстрілами, йшлося про необхідність посилення української ППО, більше залучення союзників в українське виробництво дронів, посилення тиску на Росію.

Державний департамент США схвалив потенційний продаж обладнання та послуг для підтримки експлуатації системи протиповітряної оборони Patriot на суму близько $179,1 млн.