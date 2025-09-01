В МЗС розповіли про підсумки Ради Україна-НАТО, скликаної через атаки РФ

На позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО у форматі Політичного комітету, скликане на запит української сторони у зв’язку із нещодавніми масованими російськими обстрілами, йшлося про необхідність посилення української ППО, більше залучення союзників в українське виробництво дронів, посилення тиску на Росію.

Про це йдеться у повідомленні МЗС за підсумками засідання, передає "Європейська правда".

До засідання в режимі онлайн приєдналися заступник міністра оборони України Сергій Боєв та заступник міністра внутрішніх справ України Олексій Сергєєв. Українські посадовці детально поінформували союзників про поточну безпекову ситуацію, оцінку актуальної тактики Росії та її подальших планів.

Під час засідання українська сторона проінформувала також про наслідки нещодавніх російських атак проти України, кількість загиблих і поранених, масштаби руйнувань інфраструктури.

"Українська сторона закликала держави-члени НАТО надати необхідну Україні допомогу у посиленні протиповітряної оборони, зокрема системи Patriot та ракети до них. Окремо було підкреслено потребу у далекобійних ракетах", – йдеться у повідомленні.

Крім того, союзників закликали нарощувати обсяги інвестицій в оборонну промисловість України, зокрема виробництво дронів.

Зазначається, що представники держав-членів НАТО рішуче засудили масовані російські обстріли українських міст, цивільних об’єктів та громадян, підкресливши, що такі дії Росії демонструють відсутність прагнення до миру.

"Вони також зазначили, що необхідно посилювати тиск на РФ та запевнили, що і надалі підтримуватимуть Україну та працюватимуть над забезпеченням сталого та своєчасного постачання Україні необхідного озброєння", – повідомили в МЗС.

"З огляду на наближення зими та опалювального сезону, союзники звернули увагу на важливість захисту енергетичної інфраструктури та запевнили, що надаватимуть Україні необхідну для цього підтримку", – йдеться також у повідомленні.

Глава МЗС Андрій Сибіга раніше зазначив, що це позачергове засідання Ради відбувається на прохання України та у відповідь на нещодавні масовані повітряні атаки Росії.

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня Росія здійснила масовану атаку на українські регіони, внаслідок якої сильно постраждала українська столиця.

Як повідомляла "Європейська правда", внаслідок атаки були пошкоджені Офіс Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та будівля представництва Європейського Союзу.

Європейська зовнішня служба на чолі з високою представницею ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Каєю Каллас викликала тимчасового повіреного у справах Росії в Євросоюзі через російську атаку на будівлю делегації ЄС у Києві.