Зеленский призывает к усилению ПВО: Путин хочет убивать там, куда не достают его войска

Президент Владимир Зеленский призвал к усилению украинской противовоздушной обороны накануне зимы и выразил надежду на участие нордично-балтийских стран в обеспечении дополнительной системы Patriot.

Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене, сообщает "Европейская правда".

"Мы говорили об усилении противовоздушной обороны Украины, ведь это спасает жизни, и вместе с партнерами из нордических стран, стран Балтии мы должны обеспечить дополнительную систему и обеспечить защиту накануне зимы", – сказал Зеленский

"Путин надеется, что зима будет убивать наших людей там, куда не дотягиваются его войска", – добавил он, упомянув также о том, что последние атаки РФ направлены также на энергетическую инфраструктуру Украины.

Он также выразил надежду на США в этой сфере.

"Системы Patriot есть только в США, нам нужна эта поддержка. Конечно, они есть и в Европе, но в основном речь идет о США", – отметил он.

"Мы говорили о десяти системах, говорили с производителями. США это поддержали Но это медленный процесс", – добавил Зеленский.

Напомним, на внеочередном заседании Совета Украина-НАТО в формате Политического комитета, созванном по запросу украинской стороны в связи с недавними массированными российскими обстрелами, речь шла о необходимости усиления украинской ПВО, большем привлечении союзников в украинское производство дронов, усилении давления на Россию.

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу оборудования и услуг для поддержки эксплуатации системы противовоздушной обороны Patriot на сумму около $179,1 млн.