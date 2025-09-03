У Польщі будуть судити ексміністра, який очолював комісію щодо Смоленської катастрофи

Прокуратура Польщі в середу оголосила звинувачення депутату і колишньому міністру оборони Антоні Мацеревичу, відомому просуванням версії про російський слід в авіакатастрофі у російському місті Смоленськ 2010 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Звинувачення щодо Мацеревича стосуються подій 2018-2022 років, коли він був головою підкомісії з повторного розслідування Смоленської катастрофи.

Ексміністру оборони Польщі інкримінують розголошення секретної інформації, перевищення повноважень та неналежне зберігання секретних матеріалів. Політику загрожує до пʼяти років позбавлення волі.

Сам Мацеревич, якого раніше допитали як підозрюваного, звинувачення відкидає. У серпні Сейм Польщі зняв з нього депутатську недоторканність, що й дозволило оголосити звинувачення.

Смоленською катастрофою називають події 10 квітня 2010 року, коли поблизу російського військового аеродрому "Смоленськ-Північний" розбився польський урядовий літак Ту-154М.

Унаслідок катастрофи загинули 96 людей, серед яких – президент Польщі Лех Качинський та його дружина Марія, вищі військові командири і останній президент Республіки Польща у вигнанні Ришард Качоровський.

Після приходу до влади у 2014 році партія "Право і справедливість", яку очолює брат Леха Качинського Ярослав, активно просувала тезу про російський слід в авіакатастрофі та звинувачувала попередників у приховуванні цієї інформації.

Комісія з розслідування Смоленської катастрофи була ліквідована після приходу до влади уряду Дональда Туска у 2023 році.

