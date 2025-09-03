В Польше будут судить экс-министра, возглавлявшего комиссию по Смоленской катастрофе

Прокуратура Польши в среду объявила обвинение депутату и бывшему министру обороны Антони Мацеревичу, известному продвижением версии о российском следе в авиакатастрофе в российском городе Смоленск в 2010 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Обвинения в отношении Мацеревича касаются событий 2018-2022 годов, когда он был председателем подкомиссии по повторному расследованию Смоленской катастрофы.

Экс-министру обороны Польши инкриминируют разглашение секретной информации, превышение полномочий и ненадлежащее хранение секретных материалов. Политику грозит до пяти лет лишения свободы.

Сам Мацеревич, которого ранее допросили как подозреваемого, обвинения отвергает. В августе Сейм Польши снял с него депутатскую неприкосновенность, что и позволило объявить обвинение.

Смоленской катастрофой называют события 10 апреля 2010 года, когда вблизи российского военного аэродрома "Смоленск-Северный" разбился польский правительственный самолет Ту-154М.

В результате катастрофы погибли 96 человек, среди которых – президент Польши Лех Качиньский и его жена Мария, высшие военные командиры и последний президент Республики Польша в изгнании Рышард Качоровский.

После прихода к власти в 2014 году партия "Право и справедливость", которую возглавляет брат Леха Качиньского Ярослав, активно продвигала тезис о российском следе в авиакатастрофе и обвиняла предшественников в сокрытии этой информации.

Комиссия по расследованию Смоленской катастрофы была ликвидирована после прихода к власти правительства Дональда Туска в 2023 году.

