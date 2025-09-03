У Франції через страйк скоротилося виробництво електроенергії

Виробництво електроенергії французької енергетичної компанії EDF у середу скоротилося на 2,7 гігават, оскільки працівники знизили виробництво в рамках страйку в енергетичному та газовому секторі, спрямованого на підвищення пенсій та заробітної плати.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Поки що акція була обмеженою за масштабами, але очікується, що в найближчі тижні демонстрації розширяться.

Виробництво атомної енергії скоротилося на 2,1 ГВт на чотирьох реакторах, а виробництво гідроенергії знизилося на 630 мегават, свідчать дані.

Очікується, що скорочення на реакторах "Фламанвіль 1 і 2" та реакторі "Дамп'єр 2" триватиме до кінця середи, в той час як реактор "Сент-Альбан 1" мав знову запрацювати в другій половині дня середи.

Франція має 57 ГВт загальної ядерної потужності, яка виробляє близько 70% річного обсягу електроенергії в країні.

Очікується, що Франція залишатиметься чистим експортером електроенергії протягом дня, оскільки виробництво електроенергії з вітру та сонця становило майже третину загального виробництва, тоді як перебої становили лише 4,4% від загального обсягу поставок, свідчать дані оператора мережі RTE.

За словами представника компанії, опівдні страйкувало 3,7% від загальної кількості працівників EDF.

У газовому секторі страйк на LNG-терміналі в Дюнкерку обмежився незначним впливом на деякі незавершені роботи, повідомив представник бельгійського оператора газового терміналу Fluxys.

"Це не вплинуло ні на швидкість потоку, ні на розвантаження суден, ні на завантаження вантажівок", – сказав представник компанії.

LNG-термінал у Дюнкерку є другим за величиною в континентальній Європі і єдиним терміналом, безпосередньо пов'язаним з двома окремими ринками – Бельгії та Франції, на який припадає близько 20% річного споживання газу в обох країнах.

